Luis Campos à l’OL, l'info choc pour l'après-Juninho

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Juninho a annoncé sur RMC la semaine dernière qu’il quitterait sans doute l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison.

Directeur sportif de l’OL depuis deux ans et demi, le Brésilien souhaite faire un break avant de se lancer dans une possible carrière d’entraîneur. L’annonce a surpris tout le monde à Lyon à trois jours du match contre Marseille au Groupama Stadium et logiquement, les dirigeants rhodaniens vont d’ores et déjà se mettre en quête d’un successeur à Juninho. Cette mission sera sans doute confiée par Jean-Michel Aulas à Vincent Ponsot, bien que le président de l’OL aura un rôle décisif dans cette décision. Pour le moment, aucun nom n’avait filtré pour la succession de Juninho mais Foot Mercato lâche ce vendredi une petite bombe en affirmant que Luis Campos, sans club depuis son départ de Lille, ne serait pas insensible à une arrivée dans le Rhône.

Tiago Djalo, Jonathan David. Encore une fois, Luis Campos avait vu juste. #ASMLOSC — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) November 19, 2021

Le média affirme que Luis Campos, dont le nom a été cité au Real Madrid, à Newcastle ou encore à Tottenham, a très envie de reprendre du service dans un club de haut niveau. Le Portugais, considéré comme l’un des meilleurs recruteurs du monde, connaît la Ligue 1 sur le bout des doigts et après avoir exercé à Monaco ainsi qu’à Lille. Il verrait d’un bon œil une collaboration avec l’Olympique Lyonnais, un club qu’il juge comme un potentiel concurrent au PSG en France. De toute évidence, cette grande annonce fera saliver les supporters de l’Olympique Lyonnais. Mais pour le média spécialisé, il est encore beaucoup trop tôt pour s’enflammer. Tout d’abord parce que pour le moment, et c’est la première mauvaise nouvelle, il n’y a pas le début d’un contact entre le clan Luis Campos et l’OL. Deuxièmement, la collaboration pourrait être compliquée entre le Portugais et les omniprésents Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas, qui n'ont pas pour habitude de confier les clés du camion à une personne extérieure. Autrement dit, les planètes sont loin d’être alignées pour une arrivée de l’ancien directeur sportif de l’ASM à Lyon. Mais cela est bien sûr susceptible de bouger dans les semaines à venir, et cette possibilité à de quoi faire saliver au sein de l'Olympique Lyonnais.