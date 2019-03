LOSC : Allez les Verts, Lyon sera supporter de l'ASSE !

Dans : OL, Ligue 1, LOSC, ASSE.

Entre le Lille OSC et l'Olympique Lyonnais, la lutte fait rage concernant la deuxième place de Ligue 1.

Dans onze journées, le championnat de France dévoilera ses récompenses. Si le Paris Saint-Germain sera titré, les deux autres places sur le podium restent incertaines. Alors que l'OM est revenu dans la course, Lille semble avoir l'avantage sur Lyon pour la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Avec cinq unités d'avance sur l'OL, le LOSC dispose d'une certaine marge de sécurité sur son principal concurrent. Mais malgré une invincibilité en championnat depuis le 22 décembre dernier, le club nordiste n'est pas forcément rassuré avant d'aller à Saint-Etienne dimanche. Une rencontre durant laquelle les Gones seront à fond derrière les Verts, selon Christophe Galtier.

« Je connais la maison lyonnaise. Ils seront sûrement supporters de Saint-Etienne, même si ça leur arrache un peu le cœur. Je suis sûr que Bruno Genesio et sa direction vont être supporters des Verts pour ce match-là. D’ici la confrontation contre Lyon (4 mai), il faudra faire des résultats, avoir une moyenne de points élevée. Ça passe par des performances à domicile et à l’extérieur. Lyon est une équipe très compétitive. On est devant, on veut faire la course en tête. Plus la fin du championnat approche, plus les points pris sont importants », a expliqué, en conférence de presse, l'entraîneur lillois, qui sait que Lyon pourrait revenir à deux unités en cas de très mauvaise opération ce week-end.