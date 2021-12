Les Saoudiens détournent Azmoun de Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sardar Azmoun est la priorité du mercato hivernal de l'OL. L'attaquant iranien du Zenit était proche d'un transfert à Lyon cet été et janvier constitue la dernière fenêtre pour l'attirer avant la fin de son contrat. Mais, Newcastle pourrait très vite doucher les espoirs lyonnais.

En cette période de fêtes, nul doute que l'OL et son président Jean-Michel Aulas ont du rédiger une liste de Noël bien longue. 13e de Ligue 1, Lyon réalise une première partie de saison cauchemardesque sur le plan sportif. Ajouté à cela, les soucis causés par ses supporters et un organigramme bien chamboulé par le départ de Juninho pour rendre le réveillon des Gones bien morose. Le mercato hivernal apparaît déjà comme le principal outil pour relancer la machine lyonnaise. Déjà ciblé cet été, l'Iranien Sardar Azmoun est la priorité de janvier pour combler un secteur offensif bien grippé et compenser les départs à la CAN de ses attaquants : Toko Ekambi, Slimani, Kadewere. Si Azmoun semble d'accord pour venir dans le Rhône, son club du Zenit reste à convaincre ce qui ne sera pas aisé face à une menace anglaise.

Newcastle prêt à souffler Azmoun à l'OL

Azmoun étant en fin de contrat en juin prochain, les prétendants ne manqueront pas et proposeront des primes à la signature avec salaire conséquents. Le mois de janvier reste l'unique opportunité de pouvoir racheter le contrat de l'Iranien. L'OL semble le plus sur le coup mais Newcastle est prêt à lui damer le pion. En effet, comme le rapporte Sky Sports, les Magpies sont intéressés par le profil de Sardar Azmoun. 19e de Premier League, ils ont besoin de recruter notamment en attaque pour se sauver et Azmoun serait l'une des principales cibles du club. Le poids économique du nouveau propriétaire saoudien de Newcastle pourrait leur permettre de surenchérir sur le dossier et de couler l'OL sur ce terrain. Toutefois, Newcastle et ses 41 buts encaissés possède la pire défense de Premier League et devra se concentrer en priorité sur le secteur défensif au mercato. Un nouveau latéral et un défenseur central restent les priorités, ce qui pourrait offrir de l'air aux Gones sur le dossier. Toutefois, un autre club anglais, Everton 14e de Premier League, est aussi sur Azmoun ce qui ne manquera pas de mettre la pression à l'OL. Les Lyonnais sont prévenus, ils ne devront pas traîner à convaincre le Zenit Saint-Pétersbourg car les Anglais sont à l'affût.