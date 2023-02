Les ambitions de l’OL le font marrer, c’est la magie de la Coupe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve d'un grand coup en Coupe de France cette année avec un titre à aller chercher. Mais il faudra d'abord passer par la réception d'une équipe de Grenoble qui rêve de gâcher la fête.

L’Olympique Lyonnais en a conscience, la saison se joue presque uniquement sur la Coupe de France. Pas de Coupe d’Europe au programme, et une position en championnat qui freine sacrément l’ambition de terminer dans le Top5. Résultat, la présence du club rhodanien en quarts de finale donne du piment à cette deuxième partie de saison, et un réel objectif aux troupes de Laurent Blanc. Surtout que le tirage n’a pas été trop méchant, avec la réception de Grenoble, formation de Ligue 2. Une affiche qui va certainement garnir le Groupama Stadium, sachant que les deux villes ne sont distantes que de 100 kilomètres. Et que les Isérois vont venir avec l’envie de faire un exploit.

Interrogé par le Dauphiné Libéré, Esteban Salles ne cache pas son envie de gâcher la fête à Lyon. Le gardien de Grenoble, titulaire lors des matchs de Coupe de France, sait que ce ne sera pas facile de faire tomber l’OL, mais cela ne l’empêche pas d’aborder le match en toute décontraction en expliquant que, comme le voisin rhodanien, il avait bien envie de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Grenoble vise l'Europe aussi

« Franchement, je suis content de ce tirage. C’est sympa même si on préférait forcément recevoir. C’est un petit derby. On va jouer dans un super stade, ce n’est pas loin et nos supporters vont pouvoir venir en nombre. Si on veut aller loin, de toute façon, il faut sortir une Ligue 1 à un moment donné. On sait que si Lyon veut faire une Coupe d’Europe, il doit gagner la Coupe de France. C’est comme nous quoi (rires) ! Ça reste un match et on n’ira pas là-bas en victime même si je pense avoir pas mal de boulot. En tout cas, on joue au foot pour connaître des moments comme ça », a expliqué Esteban Salles, qui décide donc de mettre un peu de piment à cette rencontre qui aura lieu le 28 février ou le 1er mars prochain.