Le plan diabolique de John Textor à l’OL !

Par Guillaume Conte

John Textor a racheté l’OL, et c’est uniquement pour mieux le revendre dès qu’il aura pris de la valeur. Le journaliste Romain Molina prévient les fans lyonnais que les choses ne vont pas s’arranger.

Nouveau propriétaire de l’OLympique Lyonnais, John Textor arrive dans un club en plein pétrin. Les résultats ne sont plus là, la vente a été compliquée, l’organigramme est critiqué et Jean-Michel Aulas n’a clairement plus la recette pour remettre son bébé en ordre de marche. Cela ne marche pas, et l’Américain va certainement, après un temps d’observation, devoir agir pour faire boucher les choses. L’homme d’affaire, qui est déjà présent dans plusieurs clubs en Europe ou au Brésil, a été habitué à gérer des situations compliquées, comme ce fut le cas à Botafogo ces dernières années.

Textor fait des promesses... à Botafogo

Depuis sa prise de fonction, John Textor a promis que l’OL serait la locomotive de son groupe de clubs, qu’il voulait en faire une nouvelle équipe capable de briller en France et en Europe, et qu’il comptait s’appuyer sur les gens déjà en place pour cela. Mais dans la réalité, cela pourrait être bien différent. En effet, ce genre de discours très rassurant, l’Américain l’a déjà servi au Brésil, et encore récemment après la vente de Jeffinho à l’OL notamment. « La priorité reste le Brésil ! Sérieusement ! Le club en France est dirigé par le même président depuis 20 ans, Jean Michel Aulas, et il en restera le président-directeur général. Mon activité à plein temps est, et continuera d’être, à Botafogo », a récemment fait savoir Textor à Globo.

Une confiance aveugle en Jean-Michel Aulas qui peut inquiéter, même si elle ne devrait pas non plus durer des années, sachant que le dirigeant emblématique de l’OL doit laisser la main au fur et à mesure de la fin de son mandat. A condition que John Textor soit toujours en charge. Car dans une récente vidéo sur Youtube, le journaliste indépendant révèle que le nouveau propriétaire de l’OL reste un investisseur avant tout, et que son but n’est pas de remplir l’armoire à trophée du club lyonnais, mais simplement de redorer le blason et de le rendre plus prestigieux pour mieux le revendre quand il y aura une belle opportunité.

Lacazette et Tolisso dégoûtés d'être revenus

« John Textor il a bien plus d’argent que nous, pas de problème, mais il n’est pas milliardaire, ce n’est pas son pognon, comme quand il a racheté d’autres clubs. John Textor espère revaloriser le club pour le vendre bien plus cher plus tard, il veut en tirer, pour le tout, 1,2 milliard d’euros pour ensuite se tirer. Les actionnaires ont tout fait pour que la vente se fasse, quitte à mettre l’avenir du club en péril. On peut en reparler dans 2 ans mais les supporters vont déjanter car la consigne, c’est de vendre, c’est la grande braderie. Et les joueurs veulent se barrer, Malo Gusto, Lukeba, Caqueret, Tagliafico, Lacazette et même Tolisso ne sont pas contents d’être revenus. Et tout le monde est au courant au club. C’est de l’improvisation générale et les fans sont désabusés par ce qu’il se passe », a résumé Romain Molina, persuadé que la suite de l’aventure n’est pas forcément réjouissante pour les fans de l’OL.