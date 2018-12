LdC : Donetsk-OL se jouera bien à Kiev

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'UEFA et le club de Donetsk ont officialisé ce mercredi que la rencontre prévue le mercredi 12 décembre prochain entre le club ukrainien et l'Olympique Lyonnais, avec à la clé un ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, se jouera finalement au stade Olympique de Kiev. La région de Khirkov étant sous le régime de la loi martiale, suite à des incidents entre l'Ukraine et la Russie, l'UEFA a décidé de délocaliser cette rencontre, ce qui avait été demandé par Jean-Michel Aulas.

Du côté de Donetsk, on a décidé de rembourser l'ensemble des supporters, des nouveaux tickets étant mis en vente dès ce mercredi. De son côté, l'Olympique Lyonnais devrait pouvoir voyager avec des supporters jusqu'à Kiev.