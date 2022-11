L’OL vante sa formation et enfonce l’OM

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Concurrents et rivaux en Ligue 1, Lyon et Marseille n’ont pas la même politique au niveau des jeunes. Le club rhodanien s’appuie sur une académie beaucoup plus performante et peut se permettre de narguer les Marseillais avant le choc dimanche soir au Vélodrome.

Avant chaque Olympico, il n’est pas rare que les acteurs lancent les hostilités à travers des déclarations. Cette fois, c’est l’Olympique Lyonnais qui a lancé la première pique par l’intermédiaire de Rémy Vercoutre. Le petit tacle concerne une statistique accablante pour l’Olympique de Marseille qui n’a titularisé aucun joueur issu de son centre de formation cette saison ! Rien à voir avec le club rhodanien dont les purs produits représentent la moitié des joueurs alignés d’entrée cette saison. Un contraste suffisamment net pour que l’entraîneur des gardiens lyonnais le souligne.

💬 "La stat est incroyable"



5️⃣0️⃣% des joueurs titulaires ont été formés au club, contre 0️⃣% à Marseille !

De quoi impressionner Remy #Vercoutre, notre invité d'#OLNS délocalisé au Tank, et en public ! #MadeInGone 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) November 3, 2022

« La stat est assez incroyable quand même, a commenté le membre du staff sur OL Play. Là c'est révélateur. On peut faire parler les chiffres comme on veut, mais pour le coup c'est révélateur de la politique des deux clubs. On sait que notre académie est performante, mais quand je vois ça, chapeau. Ça veut dire qu'un grand club comme le nôtre est capable d'alimenter (l'équipe première). C'est fort parce que des joueurs de notre académie qui viennent alimenter l'équipe première comme ça, ça veut dire qu'il y a du travail de qualité à la base. Ces gamins, quand ils montent avec nous, ils sont prêts, c'est une stat qui parle. »

A Marseille, c'est plus compliqué

La comparaison rappelle forcément les récents propos de Lucas Perrin. Formé à Marseille, le défenseur central prêté puis transféré à Strasbourg a vite compris qu’il ne pourrait pas percer au club phocéen. « La politique de l’OM n’est pas de beaucoup faire jouer les jeunes, expliquait-il au site de la LFP. A l’OM, il faut gagner. On n’a pas le temps de développer les jeunes. Si tu n’es pas un crack, c’est compliqué de jouer. (...) A l’OM, il faut gagner. Chaque année, il faut finir dans les trois premiers. Il n’y a pas de temps. Si un jeune joue et qu’il se manque, qu’il est au fond du trou, c’est compliqué de se relever à l’OM, vu la pression qu’il y a. » Dans le contexte actuel, il est clair qu’un Minot a peu de chances de se montrer.