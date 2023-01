L'OL tape du poing sur la table pour El Arouch

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Face aux informations qui circulent concernant l'éventuel désir de Mohamed El Arouch de quitter l'Olympique Lyonnais, le club de John Textor a officiellement décidé de mettre les choses au point.

Trop c’est trop, surtout dans un dossier aussi sensible que celui du jeune Mohamed El Arouch. Ce samedi, le quotidien sportif a révélé qu’agacé par l’attitude de l’OL et de Laurent Blanc à son encontre, puisqu’il ne s’entraîne même pas avec l’équipe première, le milieu de terrain formé à Lyon aurait fait part de ses intentions de partir afin d’avoir du temps de jeu. Une information qui a forcément fait des vagues, d’autant que plusieurs clubs de Ligue 1 seraient rapidement montés au créneau afin d’en savoir plus sur l’avenir immédiat de Mohamed El Arouch. Au point que dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a repoussé du revers de la main la possibilité de voir celui qui a mené l’OL à la victoire en Gambardella partir d’ici la fin du mois de janvier.

El Arouch reste à l'OL

🚨 Communiqué suite aux informations parues dans certains médias sur Mohamed El Arouch — Olympique Lyonnais (@OL) January 21, 2023

« L’Olympique Lyonnais tient à démentir toutes les informations parues aujourd'hui dans certains médias faisant état d’éventuelles velléités de départ de son jeune joueur de 18 ans, Mohamed El Arouch. Le club rappelle que Mohamed El Arouch, dont le comportement est irréprochable, a prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025 et qu’il fait partie intégrante du projet de l’Olympique Lyonnais », indique le club rhodanien dans un communiqué. Il est vrai que cette possibilité de voir El Arouch partir avait fait hurler les supporters de l'OL déjà bien agacés par pas mal de choses cette saison. Il faudra voir si tout cela poussera Laurent Blanc à un peu plus intégrer le milieu de terrain formé à Lyon. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y aura pas grand-chose à comprendre de toute cette agitation.