L’OL s’est trouvé un plan B au Qatar

Par Eric Bethsy

En quête d’un latéral droit cet hiver, l’Olympique Lyonnais ne s’intéresse pas qu’au Néerlandais Rick Karsdorp. Pendant que le Romain est annoncé du côté de Marseille, le club rhodanien étudie aussi la piste menant au Polonais de la Sampdoria Bartosz Bereszynski.

Avec ou sans John Textor aux commandes, l’Olympique Lyonnais ne sera pas le principal animateur du mercato hivernal. Après la victoire en amical contre Liverpool (3-1) dimanche dernier, Bruno Cheyrou se disait dépendant d’un marché « particulier ». « Si le coach a besoin de réaménager légèrement son effectif par rapport à ses principes de jeu, on essayera de faire au mieux, confiait le directeur du recrutement aux médias du club. (...) Si on peut bouger, on bougera pour améliorer l’équipe, pour apporter une plus-value, mais on essayera surtout de s’adapter à un marché. »

Autrement dit, l’Olympique Lyonnais pourrait éventuellement profiter d’une opportunité, notamment pour le poste de latéral droit où le jeune Malo Gusto n’a pas vraiment de concurrent. Ces dernières semaines, l’actuel huitième de Ligue 1 a été cité parmi les courtisans de Rick Karsdorp. Mais l’indésirable de José Mourinho à la Roma est annoncé plus proche de l’Olympique de Marseille. Le club dirigé par Jean-Michel Aulas pourrait donc se tourner vers son alternative nommée Bartosz Bereszynski (30 ans). En effet, le Polonais aurait séduit pendant le parcours de sa sélection jusqu’en huitièmes de finale du Mondial 2022.

De la concurrence pour l'OL

Le problème pour Lyon, c’est que le latéral droit de la Sampdoria aura l’embarras du choix cet hiver. Le défenseur capable d’occuper tous les postes défensifs intéresserait également le Torino, Naples, Marseille et surtout la Roma. « Les matchs de la Pologne à la Coupe du monde sont suivis par de grands clubs comme la Roma et je pense que Bereszynski est sur une liste, confiait récemment son agent à Report From Qatar. Je n'ai pas besoin de le nier, car c'est du domaine public. Je dirai ceci : c'est une des possibilités. » Non retenu par ses dirigeants, et désireux d’aller voir ailleurs, Bartosz Bereszynski, sous contrat jusqu’en 2025, serait disponible dans le cadre d’un transfert ou d’un échange.