L'OL privé de 3 points ? Bosz a mal

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Presque une semaine après l'arrêt du match Lyon-Marseille suite au jet d'une bouteille sur Dimitri Payet, Peter Bosz avoue être toujours choqué.

Dans la foulée de la fin du court match entre l’Olympique Lyonnais et l’OM, dimanche dernier au Groupama Stadium, l’entraîneur néerlandais de l’OL avait confié sa désolation, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam reconnaissant qu’il avait du bien à comprendre comme le club de Jean-Michel Aulas pouvait gérer le comportement d’un seul supporter. Depuis, Anthony Lopes et ses coéquipiers se sont remis les idées en place grâce à leur probante victoire à Brondby en Europa League, mais de son côté Peter Bosz a toujours du mal à se remettre des événements du dernier match de Ligue 1. À la veille du déplacement de Lyon à Montpellier, un match avec un gros enjeu pour l’OL, le successeur de Rudi Garcia admet que le fantôme d’OL-OM le hantait toujours, même si ses questions n’ont toujours pas de réponse.

Bosz encaisse mal ce qu'a fait le supporter de Lyon

🎙 Peter Bosz en conférence de presse à la veille du match #MHSCOL "@LucasPaqueta97 a pris un coup mais ça va. @leodubois15 sera toujours absent. @JeromeBoateng n'est pas venu au Danemark mais il est disponible pour demain" pic.twitter.com/gv75tO6Z3Z — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2021

« Huis clos et retrait de points ? Tout cela, ça me fait mal. Quand tu aimes le foot, c'est dur d'accepter et quand tu es supporter de Lyon, c'est encore plus dur. Une personne fait cela et c'est tout le monde qui paie, je le redis cela fait mal. Pour les joueurs aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, si tu as un gars qui veut jeter une bouteille ? Heureusement, les matchs se suivent très vite. Il y a eu l'Europa League, dimanche c'est déjà Montpellier. On essaie de se concentrer sur les matchs qu'on va jouer. Je demande ça aussi aux joueurs. Le reste ne nous aidera pas. Il faut rester concentrer, même si évidemment on en a parlé », a confié un Peter Bosz visiblement très dépité par ce qu'a vécu l'Olympique Lyonnais et qui est bien conscient que cela pourrait avoir un impact sur la situation sportive de son équipe au classement de la Ligue 1.