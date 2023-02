L'OL n'est plus un grand de L1, il déprime avec Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malgré un mercato d'hiver très actif, et quelques résultats positifs, l'Olympique Lyonnais a de nouveau sombré en s'inclinant à Auxerre, qui était à la dérive depuis des semaines. De quoi inquiéter sur la capacité pour l'OL de retrouver son rang en Ligue 1.

Les Lyonnais se sont souvent moqués de leurs voisins stéphanois sur le thème du passé, les Verts étant considérés comme une équipe qui ne vivait que sur son palmarès de plus en plus daté. Mais peu à peu, l’OL doit regarder de plus en plus loin pour voir un titre majeur gagné par le club de Jean-Michel Aulas. Et surtout, tandis que sur le plan de la structure l’Olympique Lyonnais a franchi un palier en quittant Gerland pour rejoindre le Groupama Stadium, sportivement c’est clairement la débandade depuis quelques saisons.

Tandis que le désormais ancien propriétaire de l’OL se vantait d’aligner les saisons européennes, ce n’est plus le cas et la saison 2022-2023 devrait hélas se finir hors des places qualificatives pour les coupes européennes pour Lyon qui mise désormais tout sur la Coupe de France. Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou estime que malheureusement la position de son ancien club, neuvième de Ligue 1 après la 24e journée, est presque logique.

L'OL mérite sa 9e place au classement de Ligue 1

S’exprimant dans le quotidien régional, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui a notamment gagné 7 titres nationaux sous le maillot rhodanien entre 2002 et 2008, dresse un bilan sans pitié sur ce qu’il voit de l’OL, lui qui est désormais consultant pour Canal+. « Auxerre n’avait pas gagné en Ligue 1 depuis trois mois et demi, et on ressent donc de la déception, car les derniers matches laissaient penser qu’il y avait du mieux. C’est le signe que l’OL est bien rentré dans le rang, le déclassement qui date de quelques années, est indéniable (...) Il n’y a aucune aberration à voir l’OL être là où il est aujourd’hui. C’est plus rageant que vraiment choquant (...) J’ai lu beaucoup de critiques sur le coaching à Auxerre, mais c’est difficile de tenter un coup quand tu n’as pas les garanties que les rentrants feront mieux que ceux que tu pourrais sortir. C’est un problème d’effectif, peut-être mal conçu au départ », explique Sidney Govou, dont le nom avait circulé pour devenir éventuellement le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Un dossier qui visiblement n’a pas beaucoup avancé ces derniers jours alors que John Textor et Jean-Michel Aulas semblaient vouloir rapidement choisir l’heureux élu.