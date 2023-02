L'OL le fait rêver, l'ex-futur Juninho l'annonce

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Formé à l'OL, Clément Grenier joue aujourd'hui en Espagne, au Real Majorque. L'ancien lyonnais n'a pas oublié ses racines rhodaniennes et rêve d'une fin de carrière à Lyon.

S'il a disparu du paysage médiatique, Clément Grenier reste un ancien grand espoir de l'OL. Considéré comme le futur Juninho lors de ses débuts avec Lyon, l'international français (5 sélections) a été victime de plusieurs problèmes physiques et blessures qui ont freiné sa progression. Le milieu de terrain a disputé 154 matchs avec l'OL entre 2009 et 2018. Après des passages à l'AS Rome, Guingamp et Rennes, le joueur de 32 ans est parti s'exiler en Espagne dans une équipe qui lutte pour le maintien. Même loin de Lyon, Grenier reste très attaché à son club formateur. Dans un entretien accordé à Eurosport, le natif d'Annonay s'est exprimé sur son avenir lorsqu'on lui a demandé si terminer sa carrière à l'OL était un objectif.

Clément Grenier rêve d'un retour à Lyon

« C'est comme un rêve. À 32 ans, j'ai encore des rêves. J'y pense sans trop y penser. Il faut que tout soit aligné, que je sois performant, que le club en ait envie et que ce soit le bon moment aussi. Tout le monde sait au sein du club, mais également les supporters, que j'ai donné le maximum pour l'OL et que quoi qu'il arrive je continuerai de lui donner le maximum. Finir ma carrière à l'Olympique Lyonnais, ce serait une grande chance. Boucler la boucle là-bas, ça serait énorme. Maintenant, si ça ne se fait pas, ce ne serait pas grave en soi » a confié l'ancien milieu des Gones. Clément Grenier avait eu l'opportunité de retourner à Lyon la saison passée mais Peter Bosz s'était opposé au transfert. Dixième de la Liga avec les Bermellones, Grenier est utilisé comme remplaçant, à l'image de son entrée dans les dernières secondes dans la victoire face au Real Madrid ce dimanche. Avec l'arrivée d'un nouvel investisseur à l'OL, le retour de l'enfant prodige demeure néanmoins compliqué, le club rhodanien n'ayant pas forcément envie de récupérer tous ses anciens joueurs.