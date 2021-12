L’OL largué par le PSG, Boateng commence à comprendre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé cet été avec de grandes ambitions, Jérôme Boateng constate que l’irrégularité de l’Olympique Lyonnais l’empêche de prétendre au titre en Ligue 1. Mais le défenseur central reste optimiste pour la suite de la saison.

Débuts contrastés pour Jérôme Boateng à l’Olympique Lyonnais. Un temps ralenti par sa condition physique, le défenseur central commence à prendre ses marques. En revanche, l’Allemand ne peut se satisfaire des performances collectives. Le club rhodanien, seulement 12e de Ligue 1, avec un match en moins, compte déjà 19 points de retard sur le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Une situation à laquelle l’ancien joueur du Bayern Munich n’est pas habitué.

Objectif C3

« C’est une nouvelle expérience pour moi de ne pas jouer au sommet, a confié Jérôme Boateng au média allemand SPOX. Dans l'ensemble, je suis content de ma décision de signer à Lyon. Ma façon de penser est la suivante : si je participe à un concours, je veux le gagner. Bien sûr, ce n'est plus possible en championnat cette saison, mais nous sommes en forme en Ligue Europa. En phase à élimination directe, je suis convaincu que nous ferons un long chemin. Je veux continuer à gagner des titres. » Encore faudrait-il que les Gones parviennent à enchaîner les bonnes prestations.

« Parfois, nous jouons très bien, mais lors du match suivant, nous jouons à nouveau mal, s’est étonné le défenseur central. Vous devez savoir remporter une sale victoire si vous jouez mal, ou au moins prendre un point. Nous ne pouvons pas le faire pour le moment. Notre avant-dernier match contre Reims (défaite 1-2) en était le meilleur exemple : les adversaires n'ont pas eu une seule occasion contre nous, mais ont marqué deux fois. C'étaient des cadeaux inutiles. » Des offrandes qui, selon lui, provoquent des critiques injustes contre l’entraîneur Peter Bosz.

Boateng défend Bosz

« Avec lui aussi, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé dans un nouveau pays avec une nouvelle langue il y a quelques mois, même s'il parlait très bien français auparavant, a défendu Jérôme Boateng. Il faut un peu de temps pour transmettre une nouvelle philosophie à une jeune équipe. Cela s'est en fait très bien passé en début de saison, mais nous n'avons pas connu une bonne phase ces deux ou trois dernières semaines, notamment en termes de pressing et d'agressivité. Pourtant, je pense que le staff technique fait du bon travail dans l'ensemble. C'est maintenant à nous, joueurs, de bien travailler et de tout faire pour marquer des points. » Et notamment lors du choc à Lille dimanche.