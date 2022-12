L'OL joue bien et gagne, ses supporters tremblent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a sorti le gros match de reprise pour s'imposer à Brest et faire naitre de gros espoirs sur une deuxième partie de saison convaincante. Les joueurs, notamment Anthony Lopes, y croient à fond.

Dans le jeu et dans le résultat, l’Olympique Lyonnais a été impeccable à Brest. La victoire 4-2 récompense cette attitude positive et la volonté d’aller vers l’avant en donnant du mouvement. De quoi faire espérer des lendemains meilleurs alors que les récents matchs de préparation n’avaient pas forcément beaucoup convaincu. Les visages après la rencontre en disaient long sur les espoirs générés par ce succès à Brest, alors que l’OL stagnait au milieu de tableau avant la trêve. L’espoir d’une belle deuxième partie de saison et d’une remontée au classement est bien présent, et Anthony Lopes l’a concrétisé avec ses déclarations.

🏁 C'est terminé ! 🔥



On ramène les 3️⃣ points de Bretagne ! Bravo les gars ! 🔴🔵#SB29OL 2️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/biYXfs0Eoa — Olympique Lyonnais (@OL) December 28, 2022

« La victoire est là, c’est déjà un motif de satisfaction, c’est encourageant pour la suite. On ne va pas tout régler du jour au lendemain. On a fait une 1re période de très haut niveau. On met ce 4e but qui nous fait du bien. On avait commencé à garder un peu moins le ballon. Brest est revenu au score avec ce 2e but mais c’est positif. Physiquement, ça allait, on a travaillé énormément, on avait un manque physique pour enchaîner et durer. Après le match, j’ai vu des mecs très bien. J’espère que nous sommes au début d’une belle série », a souligné le gardien franco-portugais après la rencontre, dans les colonnes du Progrès.

L’OL joue au football et mène au score.

Je n’ose plus bouger. — Phanou Herko (@phanou_herko) December 28, 2022

Un signe très positif alors que les matchs vont s’enchainer, avec notamment le petit derby contre Clermont ce dimanche 1er janvier au Groupama Stadium. Du côté des supporters, cette réception sera clairement attendue comme une confirmation de cette embellie. L’attente sera grande alors que l’OL a un mal fou depuis le début de la saison, voire plus anciennement encore, à réaliser deux belles performances de suite. Les espoirs sont là, et ils sont portés par une équipe visiblement revigorée sur le plan physique et mental. Mais les supporters demeurent extrêmement prudents, sachant que les déceptions ont été grandes ces derniers mois.