L'OL et son ADN, le constat terrible de Laurent Blanc

Laurent Blanc est en poste à l'OL depuis quelques mois seulement mais déjà, l'entraineur français est conscient des lacunes de son groupe. Concernant le mercato, il ne se fait d'ailleurs pas trop d'illusions.

A l'OL, l'objectif de cette seconde partie de saison sera d'engranger le maximum de points. Le retard pris est déjà conséquent et Laurent Blanc sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Surtout que dans l'idéal, les Gones visent une place européenne voire sur le podium. Pour cela, le mercato hivernal sera peut-être un point d'appui intéressant, alors que Dejan Lovren a déjà débarqué. Un autre ancien du club après Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette arrivés quelques mois plus tôt. De quoi interpeller et provoquer certaines critiques du côté des fans et observateurs, un peu perdus sur la stratégie de renouvellement par un recrutement d'anciens joueurs. Laurent Blanc a tenu à en dire plus sur le sujet ces dernières heures.

Laurent Blanc conscient du nouvel OL...

Présent en conférence de presse, le coach de l'OL a en effet fait une mise au point importante sur le sujet. « Il y a des contre exemples, il n’y a pas de règles. Corentin (Tolisso) a 28 ans, il est jeune. Alexandre (Lacazette) a 31 ans. Quand on a une réflexion, il faut l’avoir avec un maximum de détails. J’entends ce que vous dites avec l'OL qui ne reprend que des joueurs qui ont joué à Lyon mais il y a un marché et il est dur. Le fait que des joueurs ont connu l’OL est aussi une force et un atout pour pouvoir les attirer. Je ne le vois pas négativement. On pourrait prendre tel ou tel joueur, on a des listes mais est-ce que c’est réalisable ? », a notamment précisé Laurent Blanc, lucide quant aux capacités lyonnaises sur le marché des transferts. L'ancien du PSG et son staff devraient néanmoins continuer de chercher certains profils, sauf si le budget de l'OL est déjà court sur ce mercato d'hiver. Selon Le Progrès, l'enveloppe de 40 millions d'euros donnée par John Textor, prévue pour le mercato, a déjà été utilisée. Cette dernière aurait été dépensée en juillet pour recruter Lacazette, Tolisso, Nicolas Tagliafico et pour la prolongation de Maxence Caqueret...