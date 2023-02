L'OL et ses supporters ne font plus peur, attention danger

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'offre un beau challenge cette semaine avec la réception de deux équipes du Nord, Lille en Coupe de France, et Lens en Ligue 1. Mais il y a un problème.

Grâce à sa victoire samedi à Troyes (1-3), l’Olympique Lyonnais est enfin reparti de l’avant, même si l’équipe de Laurent Blanc se réveille à la neuvième place du classement de Ligue 1 après la 22e journée de Championnat. Il y a tout de même du mieux dans le jeu de l’OL poussé par la prise de pouvoir des jeunes, ce que l’entraîneur rhodanien a enfin accepté. Mais ce sont désormais deux gros tests qui s’offrent à Alexandre Lacazette et les siens, et en plus ce sera devant le public du Groupama Stadium. En effet, mercredi, c’est une formation lilloise, laquelle vient de remporter un succès impressionnant à Rennes, qui fera le déplacement jusqu’à Lyon pour le compte de la Coupe de France. Et dimanche prochain, le RC Lens, actuel troisième de Ligue 1, viendra pour boucler la 23e journée de Championnat, alors que les Nordistes connaissent un petit trou d’air. Seul souci pour l’OL, jouer devant son public n’est pas un point fort cette saison.

Lyon a un bilan très médiocre dans son stade

A domicile, l’OL a en effet joué 11 matchs de Ligue 1 et en a gagné seulement 5 depuis le début de la saison, ce qui pèse évidemment dans le bilan très mitigé des joueurs lyonnais. Et depuis quatre matchs, cette situation s’est empirée. « Il va s’agir maintenant de donner un coup de collier à domicile, et redevenir une équipe crainte, ce qu’elle n’a plus été lors de ses quatre dernières réceptions : 2 points sur 12 possibles, 2 buts marqués… sur penalty », fait remarquer, dans Le Progrès, Jean-François Gomez. Même si les supporters de l'Olympique Lyonnais se sont montrés frondeurs ces dernières semaines, ils n'ont jamais cessé de soutenir leur équipe. Mais cette dernière doit désormais renvoyer l'ascenseur et gagner dans son stade. Et deux victoires contre Lille et Lens pourraient doper la fin de saison des Gones au moment où plus réellement personne n'y croyait.