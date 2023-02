L'OL est un petit club, il agresse Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est incliné a Auxerre (1-2) ce vendredi soir en Ligue 1. Un énorme coup d'arrêt pour les Gones de Laurent Blanc.

Les hommes de Laurent Blanc ont subi un revers mal venu ce vendredi soir en Ligue 1. A Auxerre, l'OL est passé par toutes les émotions. Car si la première période a été globalement maitrisée, la seconde a été bien plus difficile à gérer. Les Bourguignons, qui jouent leur survie en Ligue 1, ont totalement retourné la situation au retour des vestiaires pour finalement s'imposer. Cette nouvelle débâcle en championnat replonge un peu plus les Gones dans leurs doutes mais continue aussi de les éloigner des places européennes. Pas mal d'observateurs commencent à se faire une raison sur le vrai niveau de l'OL. Pour Jonatan MacHardy, les Rhodaniens, actuellement 9èmes de Ligue 1, sont finalement à leur place au vu de leur effectif.

Lyon à sa place en Ligue 1 ?

🎙️ Le coach adjoint Franck Passi après #AJAOL : « On a fait une 1ère mi-temps sans beaucoup d’occasions mais on a marqué. On devait finir le travail en 2nde période. On retombe dans nos travers. On a perdu notre concentration. On aurait aimé continuer notre série. » pic.twitter.com/RwQeTzSKnV — Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet et fait un constat clair sur le niveau actuel de l'OL. « Je pense qu'Auxerre a fait un match correct. Mais quand tu regardes l'effectif de l'OL, leur potentiel est entre la septième et la dixième place. Lyon est devenu un club anodin de Ligue 1 et c'est triste. Qu'est-ce qui différencie Auxerre de l'OL ? Pas grand-chose. Quand tu regardes la profondeur de banc, on voit que Lyon a un effectif pour jouer la dixième place. Regardez l'effectif. Faire mieux en termes de jeu, ça prend un petit peu de temps. Qu'ils trébuchent à Auxerre ne me surprend pas tellement », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, finalement pas si surpris par le classement actuel de l'OL en Ligue 1. Lors de la prochaine journée, Lyon se déplacera sur la pelouse d'Angers, dernier du championnat. Pas le droit à l'erreur donc pour les troupes de Laurent Blanc et de Franck Passi.