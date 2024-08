L'OL d'accord avec Fulham, Cherki refuse l'offre ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Placé dans le loft lyonnais dès son retour des Jeux Olympiques, Rayan Cherki a finalement refusé l'offre que l'OL avait acceptée pour son éventuel transfert à Fulham.

Déterminé à vendre des joueurs, et notamment Rayan Cherki, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont accéléré les négociations avec Fulham, club le plus intéressé par la signature du milieu de terrain rhodanien. Exit Dortmund et le PSG, et les rêves de jouer la Ligue des champions, c'est un club londonien qui jouera le maintien en Premier League qui se propose de recruter Rayan Cherki pour 15 millions d'euros et des bonus pouvant atteindre 5 millions d'euros. Une opération qui a été validée par l'OL ces dernières heures, confirme Hugo Guillemet, le journaliste de L'Equipe toujours très bien informé par les dirigeants lyonnais. Sur le papier, le here we go n'est donc pas très loin, sauf qu'il y avait un problème à régler, et non des moindres.

Que va décider Cherki ?

En effet, le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Paris n'avait pas été impliqué dans ces discussions entre l'Olympique Lyonnais et Fulham, et Cherki a finalement refusé de quitter son club formateur pour rejoindre Craven Cottage, une destination probablement moins sexy que celle dont le joueur de 21 ans rêvait à un an de la fin de son contrat. Malgré cette décision négative confirmée par RMC , le milieu de terrain ne pourra pas réellement être plus puni qu'il ne l'est actuellement puisque Rayan Cherki est à l'écart du groupe de Pierre Sage. Comme le rappelait un peu plus tôt Le Parisien, au début de l'été, le joueur lyonnais avait donné son accord au PSG, avant de finalement dire non afin de rejoindre Dortmund...qui n'a jamais envoyé d'offre. Les regrets risquent d'être éternels.