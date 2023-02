Grenoble se voit bien faire pleurer l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Mardi 28 février, l'OL reçoit Grenoble en quart de finale de la Coupe de France. Les Lyonnais ont fait de la coupe nationale un objectif mais vont toutefois devoir se méfier du GF38 qui n'arrive pas en terres rhodaniennes en tant que petit Poucet.

Neuvième de la Ligue 1 après 24 journées disputées, l'OL se dirige vers une deuxième saison consécutive sans coupe d'Europe. Les Gones peinent à enchaîner les victoires et ne semblent pas assez armés pour revenir dans la course aux places européennes. La Coupe de France semble être l'ultime solution pour concrétiser le retour de Lyon sur la scène européenne. Les Gones vont d'abord devoir se défaire de Grenoble en quart de finale. Les Isérois sont actuellement cinquièmes de la Ligue 2 et réalisent une bonne saison. À cinq points de Bordeaux, deuxième du championnat, le GF38 sait que contre l'OL, il y a la place pour se qualifier et exploiter les faiblesses de l'équipe de Laurent Blanc.

Grenoble croit en ses chances contre l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« On sait que sur le papier, il y a une différence de niveau, mais on sait aussi que Lyon est un peu sur courant alternatif cette saison. Un coup, c'est bien, un coup, c'est moyen. Si on est à 150% et qu’ils ne sont pas à leur niveau, comme lors de certains matchs de Ligue 1, on aura notre chance. À l’inverse, s’ils sont à leur niveau, on sait que ça sera très compliqué de passer. Il faudra prendre du plaisir. Bien évidemment, on a envie de passer. C’est un match que tout le monde a envie de jouer. Il ne faut pas se mettre plus de pression pour autant. Si tout se passe bien pour nous, ça ne pourra être qu’une bonne surprise » a confié Jessy Benet dans une interview avec la Ligue de football professionnelle (LFP). Le milieu de terrain de Grenoble est conscient qu'il faudra réaliser un exploit pour s'imposer au Groupama Stadium le 28 février mais que rien n'est impossible. Surtout avec cet OL. Capable du meilleur comme du pire cette saison.