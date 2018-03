EL : Triste fin pour l'OL de Genesio contre le CSKA Moscou...

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Dans son huitième de finale retour de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais a tristement été éliminé par le CSKA Moscou (2-3)...

Après avoir fait le plus dur à Moscou jeudi dernier (1-0), le club rhodanien devait confirmer son avantage au Groupama Stadium. Mais suite à des occasions de Mariano Diaz (31e) et de Cornet (35e, 36e), c'est le CSKA qui ouvrait la marque par l'intermédiaire de Golovin, auteur d'une belle frappe enroulée depuis le côté gauche (0-1 à la 39e). Au retour de la pause, l'OL revenait avec d'autres intentions, et Cornet égalisait de près avant l'heure de jeu sur une remise de Ferri (1-1 à la 58e). Sauf qu'après ce but important, Moscou repassait devant grâce à Musa (1-2 à la 60e) puis à Wernbloom (1-3 à la 65e), qui profitaient des errements défensifs de Lyon pour entrevoir la qualification...

Mariano Diaz redonnait espoir à tout son club en reprenant un joli centre de Bertrand Traoré du gauche (2-3 à la 71e), mais Diakhaby (90+1e) et Maolida (90+2e) loupaient l'égalisation... À cause de cette défaite (2-3), l'OL sort donc par la toute petite porte de l'Europa League. En lâchant son objectif de la saison, vu que la finale de la C3 se disputera au Groupama Stadium en mai prochain, Lyon se complique sa fin de saison. L'équipe de Genesio devra donc impérativement remporter l'Olympico face à l'OM dimanche pour continuer à croire au podium en Ligue 1.