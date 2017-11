EL : L'OL explose Everton et se rapproche du but !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Premier League.

Pour son quatrième match de la saison en Europa League, Lyon s'est tranquillement défait d'Everton (3-0). Toujours deuxième de son groupe, l'OL se rapproche encore un peu plus de la qualification pour les seizièmes.

Quinze jours après sa précieuse victoire à Everton dans un match houleux (2-1), Lyon avait à cœur de consolider sa deuxième place dans son Groupama Stadium face aux Anglais. Mais malgré quelques opportunités, avec Traoré (23e, 45+1e) et Fekir (29e), l'OL rentrait bredouille à la mi-temps à cause d'un Pickford des grands soirs (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, Lopes sauvait d'abord la maison rhodanienne sur un tir de Gueye (46e) avant que son équipe reparte de l'avant... jusqu'à l'ouverture du score de Traoré ! Profitant d'un contre favorable sur une action de Ndombele, le Burkinabé dribblait Pickford avant de faire trembler les filets (1-0 à la 68e). Après ce but, l'OL continuait de pousser et finissait par mettre le but du break par l'intermédiaire du jeune Aouar, qui marquait d'une frappe croisée suite à un bon décalage de Memphis (2-0 à la 76e). Schneiderlin compliquait la tâche d'Everton en se faisant exclure (80e), et Memphis alourdissait finalement 'écart en fin de match d'une tête sur un centre de Ferri (3-0 à la 88e).

Avec cette cinquième victoire de suite toutes compétitions confondues, l'OL reste deuxième du Groupe E avec huit points, à égalité avec l'Atalanta, qui a été tenu en échec contre l'Apollon en toute fin de match (1-1). Une bonne nouvelle pour Lyon avant d'aborder le derby contre l'ASSE.