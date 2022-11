Cristiano Ronaldo sans club, l’OL et Blanc affligés

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Laurent Blanc rêvait de faire venir Cristiano Ronaldo grâce à ses relations avec le Portugais et Manchester United. Mais les derniers changements dans ce dossier ont tout fait volé en éclats.

En pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s’est fait virer par Manchester United. Si les deux parties évoquent un accord à l’amiable pour mettre fin à son contrat, le Portugais a tout fait pour prendre la porte puisqu’il a annoncé n’avoir aucun respect pour son entraineur et ses dirigeants, tout en crachant sur l’incapacité des dirigeants à monter une équipe compétitive depuis qu’il était parti au Real Madrid 12 ans plus tôt. Une situation intenable qui a débouché sur son départ. Le voilà désormais libre de tout engagement. Et s’il est actuellement concentré sur la Coupe du monde, nul doute que Jorge Mendes, son super agent, est à l’écoute des propositions. L’Arabie Saoudite, via Newcastle puis le club d’Al-Nassr, réfléchissent à effectuer un véritable pont d’or à 300 millions d’euros pour convaincre CR7 de rejoindre ses rangs. Une somme totalement hors-sol, même si cela doit permettre au Portugais d’oublier la Ligue des Champions, très probablement pour la fin de sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Impossible pour le moment de savoir l’état d’esprit du quintuple Ballon d’Or au sujet de son avenir, s’il se dirige vers un dernier gros contrat ou s’il privilégie un coup de coeur. En tout cas, il y a un club qui est désormais fixé, il s’agit de l’Olympique Lyonnais. Cela avait été confié lors de l’arrivée du « Président » à Lyon, faire venir Cristiano Ronaldo au Groupama Stadium était l’un des rêves du champion du monde 1998. Les deux hommes jouissent d’une bonne relation, et CR7 avait su apprécier le passage de Laurent Blanc au PSG notamment. De plus, l’ancien défenseur a encore des bonnes relations avec Manchester United, où il a évolué dans sa carrière.

Un salaire hors d'atteinte sans l'aide de MU

Les pièces du puzzle pouvaient ainsi se mettre en place, mais selon Le Quotidien du Sport, la fin de son contrat à Manchester United a fait volé en éclat cette possibilité. L’OL espérait se faire prêter Cristiano Ronaldo pour au moins six mois, même si ce dernier était ensuite au bout de son contrat. Ce sera impossible maintenant qu’il est libre, et que les négociations sur son futur salaire promettent d’être totalement hors d’atteinte pour Jean-Michel Aulas. D’autant que le dossier de la vente du club n’est toujours pas réglée. Mais avec un coup de pouce financier de MU et la solution en urgence de rejoindre l’OL en janvier, le coup semblait jouable. C'est donc une grande déception pour Laurent Blanc, persuadé que l'expérience et le professionnalisme de CR7 allaient faire beaucoup de bien à son vestiaire. Du moins jusqu’aux derniers changements dans ce dossier qui font totalement oublier ce doux rêve de voir Cristiano Ronaldo évoluer avec Toko-Ekambi et compagnie.