Clément Grenier à l'OL, il attend l'offre

Dans : OL.

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Clément Grenier a annoncé dans le sprint final qu’il ne continuera pas l’aventure avec le club breton.

Après s’être relancé à Guingamp, le milieu de terrain cherche un nouveau point de chute en Ligue 1 ou à l’étranger. A 30 ans, l’international français possède une carte de visite intéressante, surtout qu’il vient de réaliser une dernière saison correcte avec Rennes. Il pourrait même être un renfort à bas prix pour l’OL, si le natif d’Annonay décidait de retrouver son club formateur, qu’il avait rejoint à l’âge de 11 ans. Le joueur est partant et a même ouvert la porte à un retour. Selon Le Progrès, il l’a fait savoir et attend désormais une offre de contrat pour être un joker de luxe au milieu de terrain, où la bataille fait rage entre Maxence Caqueret, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar ou encore Lucas Paqueta.

Si l’opportunité financière de récupérer un joueur du cru peut faire son chemin, cela ne devrait pas aller beaucoup plus loin affirme le quotidien régional, pour qui à l’OL, on estime que ce n’est pas la peine de faire un bond dans le passé en essayant de récupérer Clément Grenier. Seule la situation financière et le mercato peuvent en décider autrement. En effet, le milieu de terrain est libre et donc gratuit, et son salaire ne sera pas au niveau de ce qu’il touchait quand il tutoyait l’équipe de France, en 2013 et 2014. Si jamais l’OL venait à perdre un ou deux joueurs majeurs dans ce secteur de jeu, le vent pourrait tourner et c’est pourquoi Clément Grenier se laisse encore un peu de temps avant de décider de son avenir. Toutefois, la tendance n’est pas à un forcing lyonnais pour le faire revenir à l’heure actuelle.