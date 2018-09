City-OL : Guardiola prépare son mercato en fouillant à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue des Champions.

Sur le papier et étant donné la forme actuelle des deux équipes, Manchester City a les faveurs des pronostics avant la réception de Lyon, et n’a donc pas besoin d’une traditionnelle intox d’avant-match.

Et pourtant, la presse anglaise se fait le relais de l’intérêt des Citizens pour deux joueurs de l’OL. Pep Guardiola surveille en effet les performances de deux milieux de terrain, à savoir Tanguy Ndombélé et Lucas Tousart affirme le Daily Star. Assez logiquement, il s’agit de deux internationaux espoirs tricolores qui sortent chacun d’une grosse saison, et qui ont ou vont prolonger avec l’OL.

Le club rhodanien a donc de quoi voir venir, même si cela confirme bien que Manchester City n’a pas forcément trouvé ce qu’il voulait cet été au poste de milieu de terrain défensif. Autant dire que l’entraineur espagnol pourra surveiller de près les deux éléments annoncés comme titulaires pour la rencontre de mercredi à l’Etihad Stadium, et qu’il verra également une seconde fois au Groupama Stadium lors du match retour. Un intérêt qui ne surprendra en tout cas pas l’OL, qui selon cette même source a vu Tottenham prendre des renseignements pour Tousart et Ndombélé cet été, sans trop insister pour le moment.