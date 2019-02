CdF : L'OL se venge et rejoint le PSG et Rennes dans le dernier carré !

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, SMC.

1/4 de finale de la Coupe de France

Groupama Stadium

Lyon bat Caen : 3-1

Buts : Denayer (26e), Cornet (49e), Depay (82e) pour l'OL; Ninga (78e) pour Caen

Expulsion : Djiku (Caen) à la 82e

Si la saison passée Caen avait créé la surprise en éliminant l'OL lors des quarts de finale de la Coupe de France, Lyon s'est vengé (3-1) ce mercredi soir au Groupama Stadium.

A la dérive en Ligue 1, le SM Caen ne s'est pas remonté le moral en Coupe, l'Olympique Lyonnais, privé de Nabil Fekir, ayant aisément décroché son billet pour la suite d'une compétition dont Jean-Michel Aulas a fait un objectif principal. Sans forcer son talent, l'OL a d'abord ouvert le score par Denayer, qui de la tête devançait le gardien caennais (1-0, 26e). Face à cela, les joueurs du tandem Mercadal-Courbis n'avaient pas vraiment les arguments pour réagir, et juste après la pause, Cornet tuait le suspense en gagnant son duel avec Zelazny (2-0, 49e).

La suite du match était brouillonne, même si Malherbe reprenait espoir en réduisant le score, Ninga reprenant victorieusement un coup-franc de Fajr repoussé par la transversale de Lopes (2-1, 78e). Caen passait à dix après l'expulsion de Djiku, dernier défenseur qui commettait une faute sur Memphis. Et ce dernier se faisait justice, son coup-franc, détourné par le mur, ne laissant aucune chance au portier normand (3-1, 86e). Cette fois, il n'y avait plus rien à espérer pour le SMC qui samedi tentera de renouer avec la victoire, pour la première fois en 2019 en L1, pas de chance ce sera contre le PSG. De son côté, Lyon peut toujours espérer décrocher une Coupe de France dont rêve Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio.