CAN : Slimani n'a d'yeux que pour la CAN et l'Algérie

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OL jouera un match bien difficile face au PSG. A des milliers de kilomètres de là, Islam Slimani sera lui focalisé sur le match mardi face à la Sierra Leone à la CAN. Un rendez-vous qui tient à cœur à l'attaquant lyonnais.

Loin de l'ambiance morose et des résultats peu reluisants de l'OL, Islam Slimani rêve de vivre un grand mois de janvier avec l'Algérie. Sa sélection peut marquer l'histoire du football africain en conservant son titre acquis en 2019 et s'offrir au passage le record mondial d'invincibilité pour une équipe nationale. Avec 34 matches sans défaite, la sélection algérienne n'est qu'à trois rencontres d'égaler le record italien de 2021. Il est compréhensible que Slimani soit impatient de fouler les pelouses camerounaises, même si le joueur aux 80 sélections dispute sa cinquième CAN. « C'est très important pour nous les Algériens, ou les Africains en général. C'est une compétition majeure pour nous, c'est comme une coupe d'Europe. On l'attend avec impatience », a t-il déclaré pour OL Play, la chaîne du club rhodanien.

Slimani veut faire le doublé

L'attaquant de l'OL est clairement motivé pour la compétition continentale africaine qui débute ce dimanche au Cameroun. Slimani ne cache pas ses ambitions : remporter la CAN avec son pays et faire le doublé après 2019.

🇩🇿 Avant de rejoindre la sélection algérienne en fin d'année, notre attaquant @slimaniislam avait accordé quelques minutes à @OLPLAY_Officiel pour rappeler sa fierté de disputer la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera ce dimanche !#AFCON2021 pic.twitter.com/QeDd0ahpUz — Olympique Lyonnais (@OL) January 8, 2022

« J'espère, j'espère. On sera attendus mais nous quand on rentre dans une compétition, c'est pour la gagner. Après, on va voir, on va tout donner pour notre pays, pour notre peuple, notre famille et on verra. […] Avec la génération qu'on a, le coach qu'on a, c'est faisable. Nous on est là pour essayer de gagner des matchs, gagner des choses, c'est ça notre boulot, c'est ça notre envie. C'est déjà ma cinquième CAN. Chaque CAN, j'avais des pépins. J'espère que durant celle là, je serais bien, que je serais en forme pour essayer d'aider le maximum […] Pour nous c'est une compétition majeure. C'est la Coupe d'Afrique, ça représente notre continent, notre pays. C'est toujours une fierté de la jouer. Je pense qu'il y beaucoup de nations qui peuvent la gagner comme le Sénégal, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun chez eux, il y a beaucoup de grandes nations qui peuvent gagner cette CAN. », a t-il développé. Auteur d'un but contre le Ghana il y a quelques jours lors du succès 3-0 des Fennecs en préparation, Slimani sera l'un des éléments importants d'une solide équipe algérienne.