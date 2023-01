Boateng n’a plus la tête à l’OL et il ne s’en cache pas

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Jérôme Boateng ne laissera pas un souvenir impérissable dans la capitale des Gaules.

Recruté il y a un an et demi en provenance du Bayern Munich, l’international allemand de 34 ans n’a jamais été le taulier attendu à l’Olympique Lyonnais. Dans quelques mois, Jérôme Boateng quittera le club rhodanien et personne ne retiendra grand-chose de son passage en France, en dépit du palmarès incroyable qui est le sien. Malgré des pépins physiques de plus en plus récurrents et un niveau de jeu qui interroge, Jérôme Boateng n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Même si son départ imminent de l'OL est évoqué. Sur les réseaux sociaux, le champion du monde 2014 a confirmé que sa volonté était de continuer de jouer au plus haut niveau. Répondant à certaines questions de ses followers, il a par ailleurs ouvert la porte à un improbable retour dans l’un de ses anciens clubs, à Hambourg.

Boateng ouvre la porte à un retour à Hambourg

« J’ai remarqué que de nombreux fans veulent que je revienne au HSV. J’en suis très heureux et je peux seulement dire que je n’exclus rien » a confié Jérôme Boateng, dont les propos ont évidemment provoqué l’enthousiasme des supporters d’Hambourg, lesquels adoreraient voir revenir le champion du monde 2014 dans leur club. Jérôme Boateng a ensuite poursuivi. « Je ne pense pas encore à ma fin de carrière, je veux attaquer à nouveau au mieux cet été. Je n’ai que de bons souvenirs à Hambourg donc pourquoi pas ? » a publié le défenseur central de l’Olympique Lyonnais, lequel n’a de toute évidence plus du tout la tête au Groupama Stadium en cette seconde partie de saison. Sous les ordres de Laurent Blanc, l’ex-défenseur du Bayern Munich aurait pu connaitre un meilleur sort qu’avec Peter Bosz car le nouvel entraîneur de l’OL l’avait relancé dès sa prise de fonctions. Malheureusement pour le club lyonnais, Jérôme Boateng a rapidement démontré ses limites physiques.