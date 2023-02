Blanc voulait le garder, il a quitté l'OL sans hésiter

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a prêté Romain Faivre au FC Lorient malgré une volonté de le conserver de la part de Laurent Blanc.

Durant ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a fait le ménage dans son effectif et notamment dans le secteur offensif. Indésirable aux yeux des dirigeants et des supporters, Karl Toko-Ekambi a été prêté à Rennes tandis que Tetê a définitivement quitté le club et a rejoint la Premier League. Enfin, Romain Faivre a lui été prêté au FC Lorient sans option d’achat. Un départ que Laurent Blanc aurait aimé éviter, car l’entraîneur de l’OL apprécie les qualités de l’ancien meneur de jeu du Stade Brestois. Il était toutefois essentiel de partir pour Romain Faivre, qui est revenu sur les dessous de son départ de Lyon dans une interview accordée à Ouest-France. Après avoir ciré le banc dans la capitale des Gaules, Romain Faivre espère avoir l’occasion de prouver sa valeur chez les Merlus, qui pratiquent un football attrayant depuis le début de la saison.

Romain Faivre n'a pas hésité à quitter l'OL

« J’avais besoin d’aller ailleurs pour retrouver du plaisir et du temps de jeu. Et remontrer qui je suis. Je voulais rester en France. Quand j’ai su que Lorient me voulait, après un coup de fil d’Aziz (Mady-Mogne, coordinateur sportif de Lorient) à mes agents début janvier, je n’ai pas hésité. J’ai ensuite eu Aziz et le coach (Régis Le Bris) plusieurs fois au téléphone, leur discours m’a plu. L’OL voulait que je reste, le coach (Laurent Blanc) a dit qu’il m’aimait beaucoup. Mais c’était compliqué à l’OL » a avoué Romain Faivre, pour qui rester à l’Olympique Lyonnais durant ce mercato hivernal n’était pas une option. L’idée d’un départ a rapidement été mise sur la table et s’est finalement concrétisée en fin de mercato avec l’offre du FC Lorient, qui a raflé la mise avec une valeur sûre de la Ligue 1, qui ne s’est pas imposé à l’OL mais qui était l’un des meilleurs joueurs à son poste lorsqu’il jouait au FC Lorient il n’y a pas plus tard qu’un an.