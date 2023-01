Aulas fossoyeur de l'OL en Ligue 1, Larqué assume

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL n'y arrive toujours pas sportivement en 2023. Le jeu comme les résultats sont aux abonnés absents malgré Laurent Blanc. Jean-Michel Larqué n'est pas étonné par ce fiasco, pointant du doigt la part trop importante prise par le secteur financier du club.

Plus les semaines passent et plus l'OL s'enfonce dans le ventre mou du classement de Ligue 1. Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir opéré des changements, ces derniers temps. Lyon a nommé Laurent Blanc comme entraîneur en octobre dernier mais cela ne semble rien changer. Le club rhodanien a été officiellement vendu à John Textor en fin d'année 2022 sans qu'il y ait plus d'effets notables. Pourtant, la venue de l'homme d'affaires américain était vue comme la solution pour résoudre le déclassement sportif des Lyonnais.

L'argent avant le foot, Larqué sans pitié avec Aulas

L'argent frais de Textor permettrait à l'OL de retrouver de l'ambition au mercato alors que Rennes, Nice et même Lens investissent plus ces dernières années. Toutefois, Jean-Michel Larqué estime que cela ne serait pas suffisant. Pour le consultant de RMC, l'OL n'arrive plus à utiliser ses ressources financières avec intelligence. L'argent n'est plus un outil mais une fin en soi à l'OL. La faute à une direction sportive dépassée et obnubilée par l'argent, Jean-Michel Aulas compris.

🗣 Jean-Michel Larqué : "le problème de l'Olympique Lyonnais c'est que ce n'est n'est plus un club de football. On ne parle que d'argent aujourd'hui à l'OL. Il n'y a pas de projet sportif. Juste un projet financier" pic.twitter.com/FSfym3PdCG — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 12, 2023

« Le problème de l’Olympique lyonnais aujourd’hui, c’est que ce n’est plus un club de football. On ne parle que d’argent à l’Olympique lyonnais ! Il n’y a pas de projet sportif. Le seul projet aujourd’hui, c’est un projet financier, c’est colmater les brèches. Qui parle de football aujourd’hui à Lyon ? Le président (Jean-Michel Aulas) ? Le directeur du football (Bruno Cheyrou) ? Plus personne ne parle de football ! », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Au vu de son discours, il considère qu'il manque un vrai directeur sportif compétent. Des éléments comme Juninho, Florian Maurice ou Bernard Lacombe manquent pour guider l'OL.