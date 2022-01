A l'OL, Boateng surveille Malo Gusto de près

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Recruté libre cet été par l'OL, Jérôme Boateng devait être une valeur sûre dans le Rhône. Au-delà de son palmarès, il devait faire profiter de son expérience du haut-niveau au club et à ses jeunes pousses. Il a déjà débuté cette mission avec Malo Gusto.

Jérôme Boateng est arrivé à l'OL avec un statut immédiat de taulier du vestiaire. L'Allemand a un CV et une carrière qui plaide en sa faveur. Champion du monde avec l'Allemagne, vainqueur de deux ligues des champions avec le Bayern Munich, Boateng a côtoyé le haut niveau et a satisfait ses exigences. A 33 ans, son arrivée à Lyon était bien accueillie pouvant peut-être amener cette expérience et ce savoir-faire qui manquent souvent chez les Gones ces dernières années. Surtout, Boateng peut aider les jeunes joueurs lyonnais à progresser plus vite et à gagner en maturité plus rapidement. Malo Gusto est l'un de ses jeunes joueurs. Partenaire de Boateng au sein de la défense lyonnaise, il est l'une des rares satisfactions de la triste première partie de saison.

Boateng est là pour le prometteur Malo Gusto

À 18 ans, s'il commet quelques erreurs de jeunesse, Gusto a vite crevé l'écran au poste de latéral droit. Un talent brut que Boateng apprécie et qu'il compte bien aider à polir. « Concernant Malo, c’est un joueur très prometteur. Il a déjà fait de bonnes choses. Je discute beaucoup avec lui. Il écoute et il essaye de s’améliorer de jour en jour. Il a signé de bonnes performances, comme face au PSG. Et bien sûr il y a des moments où vous voyez qu’il est jeune et qu’il encore dans l’apprentissage, mais c’est tout à fait normal. C’est plus facile de bien jouer contre Paris, mais le plus important est d’être capable de répéter les performances face aux autres équipes. J’ai été dans la même position que lui lors de mon premier match avec Hambourg (août 2007). C’était face au Bayern (1-1), j’ai joué toute la première période face à Robben, puis la seconde face à Ribéry…Le plus important pour lui reste de pouvoir enchaîner les matchs pour prendre de l’expérience », a t-il confié sur Bein Sports dans le Ligue 1 Show. Malo Gusto a de quoi être en confiance avec Boateng qui a déjà joué aux côtés de latéraux tels que Philipp Lahm ou Joshua Kimmich au Bayern.