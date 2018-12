OGCN : Vieira le jure, Balotelli n'est pas un problème à Nice

Dans : OGCN, Ligue 1.

Remplacé à la 75e minute du match contre Guingamp ce week-end, Mario Balotelli avait jeté ses gants et exprimé sa frustration devant la décision de son coach. Conscient qu’il aura besoin de son attaquant cette saison, Patrick Vieira refuse de rentrer en conflit avec ce dernier. Interrogé par Nice-Matin, l’entraîneur azuréen l’a assuré : Mario Balotelli n’est pas un problème à l’OGC Nice. Fin de la polémique…

« Ça fait partie de la vie d'un entraîneur, d'un groupe. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun débordement. Ça ne me pose aucun problème d'échanger avec les joueurs, de leur donner mon point de vue, qu'ils réagissent. J'attends aussi qu'ils aient beaucoup de respect par rapport aux décisions que je peux prendre. Mais aussi pour le groupe et le club. Certains comprennent, d'autres pas. Il y en d'autres qui l'acceptent, d'autres moins. J'ai beaucoup de temps pour les joueurs. Si je dois expliquer vingt ou cent fois, je le ferai. Je suis patient » a expliqué l’entraîneur niçois, qui refuse de condamner Mario Balotelli. Malgré l’attitude et les performances de ce dernier, toujours muet en Ligue 1 cette saison.