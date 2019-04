OGCN : Un milliardaire craque pour Nice, vers une révolution XXL en L1 ?

Dans : OGCN, Ligue 1.

Les grandes fortunes mondiales continuent de s’intéresser à la Ligue 1. Et le club de Nice est le dernier ciblé. C’est Nice Matin qui le révèle, Jim Ratcliffe négocie actuellement pour racheter les parts du club azuréen. Son frère Robert, était à Nice ces derniers jours pour tenter de finaliser ce changement de propriétaire, avec une offre de 90 ME. Chien Lee a refusé cette proposition, estimant que l’OGCN valait une somme supérieure, et une deuxième proposition pourrait donc être faite de la part de la plus grosse fortune du Royaume-Uni.

A la tête d’une société de pétrochimie, Jim Ratcliffe possède un compte en banque estimé à 24 milliards d’euros, et est déjà, dans le monde du sport, propriétaire de l’équipe cycliste Sky et du club de foot de Lausanne en Suisse. Domicile à Monaco, le Britannique rêve de s’acheter Nice et de pouvoir disputer la Ligue des Champions avec le club azuréen, qui vient récemment de changer d’organigramme.