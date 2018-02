OGCN : Mario Balotelli victime d'insultes racistes à Dijon ?

Dans : OGCN, Ligue 1, Dijon.

De retour de suspension, Mario Balotelli n'a rien pu faire pour éviter la troisième défaite de suite de l'OGCN en Ligue 1 contre Dijon (2-3) ce samedi soir. Si la soirée collective de Nice est donc mauvaise, elle l'est encore plus pour l'attaquant italien. Averti d'un carton jaune à la 74e minute, Balotelli aurait provoqué le public dijonnais selon Nicolas Rainville... après avoir été victime d'insultes racistes ? C'est en tout cas ce qu'affirme le club des Aiglons sur Twitter. L'arbitre de la rencontre a en tout cas pris ce sujet à bras-le-corps puisqu'il a discuté avec ses assistants, mais aussi avec les deux capitaines, Baptiste Reynet et Dante, après la rencontre pour clarifier la situation.