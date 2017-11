OGCN : Favre écrit l'histoire à Nice, merci Balotelli

Dans : OGCN, Europa League, Coupe d'Europe.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Zulte Waregem (3-1) et la qualification pour les 16es d'Europa : « C'est bien. C'est un truc qui n'était pas arrivé depuis longtemps ici, à Nice. C'est mérité sur les matchs contre Zulte et Vitesse. Il y a eu aussi deux défaites injustes contre la Lazio. On profitera du dernier match pour faire jouer ceux qui n'ont pas joué beaucoup et certains de CFA. Mais ça a été très dur en deuxième, et même en première mi-temps. Et ce n'est pas un manque de concentration. Il faut arrêter avec ça. En 4-4-2, avons-nous un système trop perméable ? Y a-t-il quelque chose qui pêche ? Il faut se poser la question. On a fait aussi des choses très positives. C'est un grand soulagement pour tout le monde. Il reste de sacrées équipes, comme Milan, ou Arsenal. Nice appartient à ce groupe de 32 équipes. Avant de retrouver le niveau de l'an passé, il faudra du temps. Mais on va aller mieux, petit à petit. Cela prend de l'énergie aussi. Mais il ne faut pas chercher un centime d'excuse. Balotelli ? Mario, il le sent comme personne quand il doit aller dans les 16 mètres adverses. Sur le deuxième but, il est complètement isolé et passe devant tout le monde. J'ai bien aimé aussi quand il décrochait en 9 et demi ».