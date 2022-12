Nice : Ramsey retrouvé, le déserteur accepte de revenir

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Sorti dès la phase de groupes du Mondial avec le Pays de Galles, Aaron Ramsey n’a toujours pas repris l’entraînement avec l’OGC Nice. Marqué par cet échec, le milieu de terrain n’est pas revenu de vacances. Mais le Gym a fini par le convaincre.

Chacun sa réaction après un échec en Coupe du monde. D’un côté, certains Mondialistes comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Antoine Griezmann décident de raccourcir leurs vacances pour vite passer à autre chose. Et de l’autre, il y a Aaron Ramsey… Le Pays de Galles, après deux défaites et un match nul au Qatar, a pris la porte dès la phase de groupes du Mondial 2022. Soit depuis le 29 novembre et la déroute face à l’Angleterre (3-0). L’OGC Nice attendait donc son milieu de terrain début décembre.

Seulement voilà, un mois plus tard, la recrue estivale n’est toujours pas réapparue. Les journalistes ont donc tenté d’en savoir plus auprès de Lucien Favre. Mais l’entraîneur du Gym, évidemment agacé par la situation, n’était pas beaucoup mieux informé avant le match nul contre Lens (0-0) jeudi. « Non, il n'est pas rentré. Pourquoi ? Je crois que la Coupe du monde a été dure à digérer pour lui, expliquait le Suisse. Après, on verra. Si j'ai échangé avec lui ? Non. Je pourrais, mais... Voilà. »

Quel avenir pour Ramsey ?

« Quand est-ce qu'il reviendra ? J'ai répondu... Il était très déçu du Mondial, a répété le technicien. Il prend son temps pour vraiment récupérer. Voilà quoi. » Autant dire que les retrouvailles entre Lucien Favre et le Gallois ne seront pas chaleureuses. Les deux hommes vont pourtant se retrouver très rapidement. Selon les informations de RMC, Aaron Ramsey, qui est resté en contact avec ses dirigeants, va revenir en début de semaine prochaine. Reste à savoir si Nice souhaite conserver l’ancien joueur d’Arsenal qui n’a pas toujours répondu aux attentes en première partie de saison.