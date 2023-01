Nice et l'arnaque INEOS, Di Meco accuse

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Mardi, INEOS a annoncé se positionner officiellement comme candidat au rachat de Manchester United. De quoi laisser craindre à l'OGC Nice un désengagement de son actionnaire dans les mois à venir. C'est une trahison pour les supporters niçois, selon Eric Di Meco.

La fin du rêve anglais pour l'OGC Nice ? Racheté par le géant de la chimie INEOS et son milliardaire Jim Ratcliffe en août 2019, le club azuréen espérait devenir un club de premier plan très rapidement. Or, près de quatre années plus tard, les Aiglons tardent à s'affirmer sur la scène nationale. Ils ont certes connu la coupe d'Europe et une finale de coupe de France, mais ils n'ont pas joué le titre ni même une place en Ligue des champions. Leur riche actionnaire met du temps avant d'investir sa fortune à Nice. L'explication de ce comportement frileux est peut-être venue mardi soir. En effet, Jim Ratcliffe est officiellement candidat au rachat de Manchester United.

Nice, dindon de la farce des ambitions de Ratcliffe

Prendre le contrôle d'un club aussi important que Manchester United, c'est en totale contradiction avec la volonté de développer l'OGC Nice. Les Red Devils sont l'un des clubs les plus importants et les plus chers au monde. Investir là-bas menace très clairement les ambitions niçoises. Eric Di Meco va même plus loin, c'est un manque de respect immense pour les supporters de l'OGCN. Le consultant RMC ne peut accepter de voir Ratcliffe et INEOS mettre des sommes folles pour Manchester United alors qu'ils n'ont pas voulu lâcher l'argent nécessaire pour faire une équipe de premier plan à Nice.

🔴⚫ Di Meco : "Bien sûr que les Niçois se sont fait enfumer par Ineos. Et pas qu'eux, nous aussi !" #rmclive pic.twitter.com/kfUh0pXY62 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 18, 2023

« Ben oui, ils se sont faits enfumer les Niçois malheureusement et pas que eux, nous aussi ! On pensait « Ça serait génial qu’il y ait une équipe en plus qui ait énormément de moyens. » On y a cru, avoir un championnat avec Nice qui viendrait titiller le PSG, l’OM avec son Américain, Lyon avec le sien aussi et Pinault qui met de l’argent à Rennes. On s’est fait attrapé comme les Niçois. La douche doit être terrible pour les Niçois. Ils se voyaient y arriver. Je ne me moque pas de Moffi qui est un très bon joueur mais est-ce que ça fait rêver les Niçois ? Est-ce qu’ils n’ont pas rêver de grands joueurs quand Ratcliffe est arrivé ? Quand tu vois Moffi arriver et que tu apprends que ton actionnaire principal à un œil sur Manchester United. […] Là, tu te dis on s’est fait enfumer ! », a t-il lâché dans le Super Moscato Show. Nice, simple étape pour Jim Ratcliffe dans le monde du football ? On peut le croire de plus en plus d'autant que le milliardaire n'a jamais caché son admiration pour les Red Devils.