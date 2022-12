Delort triste à Nice, ça va plaire à l'OM

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Andy Delort veut quitter l'OGC Nice. Une information qui est venue gâcher le Noël des Aiglons. Déçu sportivement et financièrement par son club, l'ancien montpelliérain est convoité en France par plusieurs clubs dont l'OM.

En un été, tout a basculé du mauvais côté pour Andy Delort à l'OGC Nice. L'attaquant international algérien est passé du beau projet d'Ineos à un truc plus flou et moins séduisant. De quoi lui donner envie d'aller voir ailleurs comme le révèlent Nice-Matin et RMC Sport. Arrivé à l'été 2021 en provenance de Montpellier, Delort a rapidement pris ses marques chez les Aiglons avec 18 buts marqués en Ligue 1 et 20 toutes compétitions confondues. Cette saison encore, il performe avec le neuvième du championnat. Son total personnel est de cinq réalisations en L1 et une en Ligue Europa conférence. Insuffisant toutefois pour atténuer d'autres frustrations.

Plus de Galtier, pas le salaire promis, c'en est trop !

Le joueur de 31 ans est déçu de ne pas avoir eu l'augmentation salariale promise par son président Jean-Pierre Rivère. Cette promesse s'était faite la saison dernière, le soir de la 38e journée à Reims où Delort avait marqué le triplé décisif pour la qualification européenne de Nice. En outre, Delort ne se remet pas du départ de Christophe Galtier qu'il appréciait et qui est aussi son beau-père. Enfin, une mauvaise ambiance au sein du vestiaire couplée à des ambitions sportives décevantes auraient fini de le convaincre d'un départ.

🚨 Andy Delort 🇩🇿 pourrait quitter l’OGC Nice. L’OM pourrait être une piste pour l’international algérien.#TeamOM | #MercatOM



(RMC) pic.twitter.com/uKrYJ3ysOf — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 25, 2022

Cela tombe bien car son nom agite déjà plusieurs clubs. En France, trois sortent du lot : le Stade Rennais, le RC Lens et surtout l'OM. Le club phocéen tient à cœur au joueur natif de Sète, lequel se disait supporter de longue date des Olympiens. Un départ à l'étranger est aussi envisagé, en Italie du côté de la Fiorentina mais aussi dans le Golfe. Le Qatar et l'Arabie saoudite via Al-Hilal sont sur les rangs avec des arguments financiers solides. Un engouement légitime pour un joueur certes souvent capricieux mais très efficace devant le but.