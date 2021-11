Amine Gouiri, le rêve à 50 millions d'euros de Pep Guardiola !

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Son association avec Andy Delort fait le bonheur de l'OGC Nice, Amine Gouiri brille cette saison, au point que du côté de la Premier League l'ancien Lyonnais est déjà très suivi.

Même s’il n’est plus le meilleur buteur de l’OGC Nice, puisque grâce à son doublé dimanche contre Angers Andy Delort le devance d’une unité (7 buts contre 6), Amine Gouiri est un attaquant qui pèse lourd dans l’actuel classement de la formation entraînée par Christophe Galtier. Si le Gym est l’actuel dauphin du PSG, il le doit beaucoup à l’ancien Lyonnais, et c’est une évidence, l’attaquant de 21 ans se rapproche doucement mais sûrement de l’équipe de France, celle de Didier Deschamps, tant ses prestations sont abouties. Et forcément, cela vaut à Amine Gouiri l’intérêt de grands clubs européens, même si celui que Nice avait recruté en 2020 pour 7 millions d’euros est lié jusqu’en 2024 avec la formation azuréenne. Ce lundi, les médias anglais et espagnols font dans l’avant-centre niçois une cible de choix pour Pep Guardiola et Manchester City.

7ME à 50ME, Lyon risque de regretter Gouiri

Au point même d’évoquer une possible carrière « à la Karim Benzema » pour le joueur issu du centre de formation de l’OL. « La qualité technique de Gouiri est indéniable et Pep Guardiola le sait (...) Il a très envie de travailler avec un joueur si similaire à Benzema (...) Le joueur niçois a été signé pour seulement 7 millions d’euros en provenance de Lyon, l'équipe où il a été formé et qui a la réputation d'exporter de très bons talents. Mais aujourd'hui, l’OL doit être désolé de connaître la valeur de son ancien joueur, car Amine pourrait coûter jusqu'à 50 millions d'euros à Manchester City », explique Bryan Marquez Trotta, journaliste pour Fichajes.