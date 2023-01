Andy Delort met tout le monde d’accord à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Mécontent de sa situation à l’OGC Nice, Andy Delort a été proposé à plusieurs pensionnaires de Ligue 1. Parmi eux, le FC Nantes a retenu sa candidature et discute avec l’attaquant niçois en vue d’un accord cet hiver.

Il serait étonnant de voir Andy Delort terminer la saison à l’OGC Nice. Juste avant l’ouverture du mercato hivernal, l’attaquant de 31 ans a laissé fuiter ses envies d’ailleurs. On apprenait que le Niçois était agacé par une promesse non tenue de Jean-Pierre Rivère. Le président du Gym lui aurait accordé une revalorisation salariale l’été dernier avant de revenir sur sa décision. Et pour ne rien arranger, Andy Delort n’est pas un grand admirateur des méthodes de son entraîneur Lucien Favre, même si ce dernier vient de prendre la porte.

Delort veut quitter Nice

Son entourage l’a donc proposé à plusieurs pensionnaires de Ligue 1 en vue d’un rebond en janvier. Des rumeurs ont notamment circulé du côté de l’Olympique de Marseille, qui a rapidement écarté l’hypothèse de l’accueillir. Finalement, l’ancien joueur du Stade Malherbe Caen pourrait atterrir au FC Nantes où son profil semble faire l’unanimité. Un fait suffisamment rare pour être souligné dans la mesure où le coach Antoine Kombouaré ne valide pas toujours les pistes proposées par ses supérieurs. D’où les tensions évoquées ces derniers mois.

INFO @telenantesinfo



Sur le départ de l'OGC Nice, l'attaquant Andy Delort (31 ans) a été proposé au #FCNantes. Des discussions sont actuellement en cours. Sous contrat jusqu'en 2024, le joueur émarge à plus de 200 000 euros par mois. pic.twitter.com/3c7oB3OHvc — Maxime Buchot (@buchotm) January 9, 2023

Cette fois, la piste Andy Delort est validée. Et selon les informations confirmées par le quotidien Ouest-France, des discussions entre l’entourage de l’avant-centre et le club nantais ont été entamées depuis une semaine. La direction des Canaris espère trouver un accord rapidement, sachant qu’il faudra ensuite s’entendre avec l’OGC Nice pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2024, et auteur de cinq buts en Ligue 1 cette saison. Il reste à savoir si le Franco-Algérien attendra d'en savoir plus sur le profil du futur entraineur du Gym également. A noter que Nantes est également à la recherche d’un meneur de jeu et d’un défenseur central après la blessure à un genou de Nicolas Pallois, absent pour plusieurs semaines.