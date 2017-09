MHSC : Un penalty oublié pour le PSG ? Der Zakarian dit non

Dans : MHSC, Ligue 1, PSG.

Michel Der Zakarian, entraîneur de Montpellier, après le nul contre le PSG (0-0) : « Je suis content de l'attitude de l'équipe, c'est bien pour nous, cela paie, dans la continuité du week-end dernier (1-0 à Troyes). On a fait un match très solide, dans l'état d'esprit et la concentration. Ils ont eu cinq occasions, mais qui ne concède pas d'occasions contre Paris ? On avait décidé de jouer à cinq pour fermer au maximum les espaces, on a fermé le milieu en jouant en losange, à trois récupérateurs et Stéphane Sessegnon devant. On espérait mieux utiliser le ballon sur trois, quatre situations de contre où on n'est pas allé au bout, on a failli notamment quand Jérôme (Roussillon) déborde bien, mais malheureusement Casimir (Ninga) n'a pas fait le bon mouvement. Le PSG a eu du mal à mettre de la vitesse dans le jeu sur cette pelouse, tant mieux pour nous. Je pense que l'absence de Neymar a joué, oui, parce qu'il est capable de gestes de génie, quand on a su hier qu'il n'était pas là on était content aussi. Il n'y a pas d'équipe invincible, ce sont des êtres humains et ils avaient peut-être la tête au match de Munich mercredi. C'est bien, c'est la première fois que je ne perds pas contre Paris. Penalty sur Cavani (80e) ? Non, Mendes touche le ballon au départ ».