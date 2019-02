MHSC : Stopper Mbappé à 41 ans, Hilton connaît un passage secret

Dans : MHSC, PSG, Ligue 1.

Les saisons passent et l'expérimenté Vitorino Hilton refuse toujours de raccrocher les crampons.

A l’âge de 41 ans, le défenseur central ne fait pas seulement de la figuration dans le groupe de Montpellier. Le Brésilien est un titulaire indiscutable et un capitaine exemplaire aux yeux de Michel Der Zakarian. « C'est un phénomène. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire, a encensé l’entraîneur du MHSC dans les colonnes de L’Equipe. On est surpris chaque jour, c'est un jeune homme, toujours devant à l'entraînement. »

Le coach de Montpellier a confiance en Hilton et pourtant, l’ancien Marseillais risque de souffrir contre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé ce mercredi soir. On le sait, le défenseur n’a plus ses jambes de 20 ans, contrairement au prodige français. Alors comment le Montpelliérain compte-t-il s’en sortir ? « C'est un futur Ballon d'Or, c'est sûr qu'il va vite et il pourrait être mon fils, j'en ai d'ailleurs rigolé avec le mien. Mais moi, sur le terrain, je connais des raccourcis », a prévenu Hilton, qui n’a pas intérêt à laisser trop d‘espace dans son dos…