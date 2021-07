MHSC : Stambouli après Sakho, c’est le mercato show

Dans : MHSC.

Montpellier a des idées et des ambitions sur ce mercato estival. Après avoir bouclé la signature de Sakho, le MSHC s’attaque à Stambouli.

Les départs de Vitorino Hilton et de Daniel Congré ont laissé un vide que les dirigeants de Montpellier sont bien décidés à combler au plus vite. Désireux de recruter un patron en défense centrale, le nouveau coach héraultais Olivier Dall’Oglio va être servi avec Mamadou Sakho. Libéré de son contrat par Crystal Palace, le défenseur formé au PSG va s’engager dans les jours à venir en faveur du MHSC. Un come-back très attendu en Ligue 1 qui pourrait bien ne pas être le seul pour Montpellier. Et pour cause, le journal L’Equipe affirme ce vendredi que Laurent Nicollin travaille également sur la venue de Benjamin Stambouli, libre de tout contrat depuis le 30 juin après son expérience à Schalke 04.

Celui qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain est ouvert à un retour dans son club de cœur, mais Montpellier doit d’abord dégraisser avant de pouvoir l’accueillir. Il n’est pas spécialement question de lui faire une place poste pour poste, mais simplement d’alléger la masse salariale. Gaëtan Laborde et Florent Mollet sont courtisés, notamment en Allemagne, et pourraient faire leurs valises, débloquant indirectement la signature de Benjamin Stambouli. Quant à Jordan Ferri, son nom a été glissé du côté de l’OGC Nice, où Christophe Galtier apprécie son profil. Mais le milieu de Montpellier souhaite rester et Olivier Dall’Oglio compte sur lui. Idéalement, l’ex-entraîneur de Brest aimerait d’ailleurs associer l’ancien Lyonnais à Benjamin Stambouli au milieu de terrain afin de compléter ce secteur de jeu avec Teji Savanier. Reste maintenant à voir si le MHSC parviendra à dégraisser comme il le souhaite avant de ficeler la venue de Benjamin Stambouli, sans doute avec un contrat de deux ans.