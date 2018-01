MHSC : Montpellier est chaud avant son programme de Ligue des Champions

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian, entraineur de Montpellier, après la victoire 2-1 face à Toulouse : « On a gagné avec les tripes. C'est la première fois que l'on gagne au bout du bout du match. On aurait pu le tuer avant, on pouvait le perdre aussi, sur les deux occasions en seconde période de Sanogo et Delort. Pour notre part, on a persévéré, on n'a pas lâché. C'est tout le mérite de l'équipe d'aller chercher une victoire dans les arrêts de jeu. Ce n'était pas un match facile.

On a gagné avec les tripes, par moments, on a aussi montré de la qualité, par moments. Un match en Coupe mercredi devant Lorient, un déplacement à Paris et une demi-finale à Monaco : c'est bien pour les joueurs d'enchaîner les matches. Tout le monde a envie de jouer, d'exister et de montrer ses qualités. On doit encore gagner trois ou quatre fois pour assurer le maintien et après on verra si on peut aller voir plus haut »