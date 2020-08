MHSC : Andy Delort positif au Covid19

Dans : MHSC.

Le club de Montpellier a annoncé avoir un joueur positif au Covid19, il s'agit d'Andy Delort.

Dans le cadre du respect du secret médical, le MHSC avait annoncé qu'un membre du groupe professionnel avait fait l'objet d'un résultat positif à un test de dépistage au coronavirus sans en dévoiler l'identité. Mais via son compte Twitter officiel, Andy Delort a indiqué être le joueur en question. « J’ai été testé positif au Covid. Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches. #RestezPrudents », a précisé le buteur montpelliérain. Pour rappel, Montpellier ne jouera pas en Ligue 1 ce week-end, son match contre Lyon ayant été reporté en septembre.