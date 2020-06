Mercato : Le fils de Zinedine Zidane bientôt en L1 ?

Dans : MHSC.

Dans la famille Zidane, Montpellier demande Luca, le gardien de 22 ans en fin de contrat avec le Real Madrid à l’issue de la saison…

Utilisé à 29 reprises au Racing Santander où il était prêté cette saison, le deuxième fils de Zinedine Zidane, qui évolue au poste de gardien de but, n’a toutefois pas convaincu le Real Madrid de le prolonger à l’issue de la saison. Selon les informations de Marca, le Français va donc quitter la capitale espagnole lors du prochain mercato. Et c’est en France qu’il pourrait rebondir puisque le média affirme ce jeudi que Montpellier est très intéressé par son profil afin d’en faire son gardien n°2 la saison prochaine.

Le club héraultais est véritablement en chantier à ce poste puisque Geronimo Rulli, prêté la saison dernière par la Real Sociedad au MHSC, n’est pas encore certain de poursuivre sa carrière à La Mosson. Michel der Zakarian souhaite le conserver en se le faisant prêter une saison de plus mais son salaire est imposant, et le deal est loin d’être bouclé. Montpellier recherche donc deux gardiens et visiblement, Luca Zidane pourrait être l’un d’entre eux. Dans cette optique, une prise de contact a d’ores et déjà eu lieu entre le représentant du gardien français et la direction du MHSC dans l’optique d’une signature cet été en Paillade. Rien n'est toutefois bouclé puisque pour ce rôle de n°2, Montpellier discute également avec l'expérimenté Matthieu Dreyer.