Monaco : Ranieri est effrayé et ne comprend pas le désastre

Dans : Monaco, Ligue 1.

Invité à s'exprimer sur la mauvaise période de l'AS Monaco, Claudio Ranieri a affiché tout son désarroi...

Depuis les années 1980, Claudio Ranieri a entraîné aux quatre coins de l'Europe. Dans les plus grands clubs, comme à Naples, l'Atlético Madrid, Chelsea ou la Juve, mais pas que. Désormais manager de Fulham en Premier League, l'entraîneur de 67 ans est aussi passé par la France, et notamment du côté de Monaco. De 2012 à 2014, le technicien italien a d'abord fait remonter le club du Rocher en Ligue 1 avant de le placer au deuxième rang du championnat avec 80 points, un record pour un dauphin. Malgré son éviction pour laisser place à Leonardo Jardim, Ranieri garde un bon souvenir de son passage à l'ASM.

Autant dire que la triste situation dans laquelle se retrouve la formation de la Principauté le touche profondément. « La crise à l'AS Monaco ? C’est incroyable. Je ne sais pas quels sont les problèmes de Monaco. Mais c’est incroyable ce qui se passe. Il y a des bons joueurs et avec Jardim, ça marchait. Et là, Thierry Henry arrive. J’espère que Monaco restera en Ligue 1 », a lancé, en conférence de presse, Ranieri, qui souhaite donc le meilleur à son ancien club monégasque, plongé dans un cauchemar depuis l'été dernier, avec une avant-dernière place en L1 et une élimination précoce de la Ligue des Champions...