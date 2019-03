Monaco : L'incroyable défi de Falcao, il veut surpasser Michael Jordan !

Dans : Monaco, Ligue 1.

En octobre 1993, à la surprise générale, Michael Jordan annonçait sa première retraite sportive, la légende du basket-ball avouant ne plus avoir la motivation suffisante pour briller en NBA. Et quelques mois plus tard, His Airness signait un contrat avec un club de baseball afin de tenter une carrière dans ce sport qu'il adorait. Mais très vite, Michael Jordan comprenait qu'il n'avait pas toutes les qualités pour briller dans ce sport et en mars 1995, la star stoppait cette brève carrière dans le baseball, avant de reprendre le basket.

S'il est une star du foot, Falcao ne cache pas son attirance pour le baseball, et dans France-Football, l'attaquant de l'AS Monaco annonce qu'une fois qu'il en aura fini avec le ballon rond, il tentera lui aussi de se faire un nom et de faire mieux que Michael Jordan dans ce dérivé du cricket. « J'adore le baseball. Quand j'étais petit, au Venezuela, où j'ai grandi, c'était le sport que je pratiquais, à un très bon niveau (...) J'en parle souvent avec ma femme. Je crois que quand j'aurai terminé ma carrière de footballeur, j'en entamerai une comme joueur professionnel de baseball... Comme Jordan, même si lui était basketteur et n'était pas arrivé à jouer dans les ligues majeures, au plus haut niveau. Moi, je veux être le premier à réussir ça ! », a annonce l'attaquant international colombien.