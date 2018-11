Monaco : Falcao file en douce et s’imagine au Real Madrid

Dans : Monaco, Liga, Mercato.

Malgré le changement d’entraîneur et l’arrivée de Thierry Henry, l’AS Monaco reste dans une situation périlleuse.

Depuis la 1ère journée, l’avant-dernier de Ligue 1 n’a pas remporté le moindre match. Et le contenu de ses rencontres n’incite pas à l’optimisme, pas plus que son infirmerie pleine à craquer. Des problèmes apparaissent à tous les étages, y compris au niveau du propriétaire Dmitry Rybolovlev, mis en examen pour corruption et que l’on annonce prêt à vendre le club. Autant dire que ça ne sent pas bon sur le Rocher. Du coup, le capitaine Radamel Falcao (32 ans) se prépare à abandonner le navire.

Son agent Jorge Mendes travaille pour lui trouver une porte de sortie, si possible au Real Madrid ! En effet, Marca nous apprend que le représentant du Colombien aurait proposé ses services aux Merengue. Sans surprise, l’idée n’a pas l’air d’emballer le club madrilène, plutôt focalisé sur les jeunes talents. La seule solution envisageable serait un prêt pour la deuxième partie de saison. Mais en attendant le mercato hivernal, le Real étudie d’autres possibilités. Et l'attaquant monégasque ferait mieux d’en faire autant…