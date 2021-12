Ben Yedder buteur, ça ne suffit plus à Monaco !

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Buteur efficace d'une formation monégasque qui est revenue à proximité du podium de Ligue 1, Wissam Ben Yedder n'aura aucun cadeau de son entraîneur.

Avec neuf buts à son actif cette saison en Ligue 1, Wissam Ben Yedder n’est qu’à deux longueurs du leader de ce classement, Jonathan David (Lille). C’est dire si l’attaquant international tricolore de l’AS Monaco réussit de bonnes performances. Cependant, cela ne lui permet pas d’être un titulaire indiscutable, la preuve il était sur le banc de touche lors des deux derniers matchs du club de la Principauté en championnat, Niko Kovac lui préférant Myron Boadu, du moins pour débuter les rencontres. Avant de croiser la route du Paris Saint-Germain, dimanche soir au Parc des Princes, l’entraîneur du club monégasque, qui a battu deux fois le PSG la saison passée, a refusé de dire s’il allait insister en préférant Boadu à Ben Yedder. Mais Kovac a tout de même envoyé un message très clair à son attaquant et capitaine de 31 ans. Car s’il laisse ce dernier sur la touche, ce n’est pas pour rien.

Titulaire contre le PSG ? Le secret Ben Yedder n'est pas levé à Monaco

Face aux médias, ce samedi, Niko Kovac a reconnu qu’il était déterminé à obtenir une implication défensive plus musclée de son buteur vedette, surtout face à une formation comme Paris. « Je veux voir de tous mes joueurs une bonne défense. En attaque, je sais que c'est facile. Mais que fait-on quand on n'a pas le ballon ? C'est la clé. J'attends de Wissam Ben Yedder qu'il défende, comme Sofiane Diop par exemple. Avec le ballon, il n'y a aucun problème, mais sans le ballon, j'en demande plus. Nous ne sommes pas la meilleure équipe en Europe donc il doit y avoir un équilibre entre l'attaque et la défense », a courtoisement mais fermement fait comprendre l’entraîneur de l’AS Monaco, conscient que contre le PSG tout le monde doit faire des efforts.