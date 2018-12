ASM : Thierry Henry a déjà zappé l'Europe, il ne pense qu'à l'OL

Dans : Monaco, OL, Ligue 1.

Sans surprise, Monaco n’a pas fait le poids face au Borussia Dortmund mardi soir en Ligue des Champions (0-2).

Désormais, l’aventure européenne est terminée pour le club de la Principauté, qui va pouvoir se concentrer sur la Ligue 1, où il sera impératif de se maintenir. Et le prochain match s’annonce compliqué pour les hommes de Thierry Henry, qui affronteront l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Une rencontre sur laquelle le coach monégasque est d’ores et déjà focalisé.

« On va essayer de vite récupérer. Je ne sais pas si le fait d'être éliminé va nous servir à l'avenir, on verra si c'est un plus ou pas, même si je pense qu'avoir une semaine pleine de travail est toujours un plus, vu notre situation. Notre problème principal est de redresser la barre en championnat. On va devoir vite sortir les têtes de ce dernier match et se projeter vite sur Lyon » a expliqué un Thierry Henry certainement soulagé de ne plus avoir à composer avec cette Ligue des Champions afin de se concentrer pleinement sur l’opération maintien qui attend Monaco.